Правила перевозки детей в автокреслах в 2021 году

С какого возраста ребенок может сидеть на переднем сиденье без автокресла, как перевозить детей в общественном транспорте, какие есть исключения и штрафы — в материале “Ъ”.

Как правильно перевозить детей в автомобиле

Действующая редакция Правил дорожного движения разъясняет параметры перевозки детей для двух возрастных категорий: до 7 лет и от 7 до 11 лет включительно.

Ребенок до 7 лет обязательно должен передвигаться в машине в детском автокресле или ином фиксирующем приспособлении, подходящем под его вес и рост. Правила не запрещают ему ехать не только сзади, но и рядом с водителем.

В возрасте до одного года малыш должен сидеть спиной по направлению движения, старше года — можно лицом. Для крепления детского кресла используют ремни безопасности или технологию Isofix (металлические конструкции в автокресле, которые защелкиваются вокруг скоб в машине, расположенных между спинкой и сиденьем).

Детей от 7 до 11 лет допускается перевозить сзади не только в детских креслах, но и с использованием штатных ремней безопасности (если рост превышает 1,5 м). На переднем сиденье авто ребенок этого возраста должен обязательно находиться в кресле или другом фиксирующем устройстве.

Важно! При перевозке спереди пассажиров до 12 лет нужно отключить подушку безопасности. Если она активируется, это может нанести серьезный вред здоровью.

С 12 лет детское автокресло больше не требуется. Подушка безопасности на переднем сиденье может быть включена. Исключение составляют случаи, когда рост 12-летнего подростка ниже полутора метров, а его вес не превышает 36 кг. При таких условиях удерживающее приспособление все еще необходимо.

Какие штрафы действуют

Штраф за нарушение правил перевозки детей — 3 тыс. руб. У водителя есть 20 дней на его оплату со скидкой 50%, срок отсчитывается с даты постановления. Для должностных лиц (например, таксистов) наказание составит уже 25 тыс. руб. Для юрлиц — до 100 тыс. руб. Если ребенок тяжело пострадал или погиб, перевозчику грозит штраф 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до 6 лет с аналогичным штрафом.

Что понимается под нарушением правил

а) перевозка без кресла;

б) одно кресло используется сразу для двух детей;

в) кресло неверно установлено или не закреплено по инструкции;

г) кресло явно мало или велико пассажиру.

Как выбрать автокресло для перевозки ребенка

Все сиденья для детей в России подразделяют на пять основных групп.

Основные категории автокресел Группа Вес Возраст 0 0–10 До 6 месяцев 0+ 0–13 До 1 года 1 9–18 От 9 месяцев до 4 лет 2 15–25 От 3 до 7 лет 3 22–36 От 6 до 12 лет открыть таблицу в новом окне

В продаже есть автокресла, которые совмещают в себе функции сразу нескольких групп. Они удобны при переходе от одной группы к другой, когда малыш из одного кресла уже вырос, а другое ему еще слишком велико. Покупка такого универсального детского сиденья экономит средства.

Важно! Правила безопасной перевозки детей требуют соответствия не возрасту, а весу и росту пассажира. Поэтому подбирать автокресло нужно, исходя из последних показателей.

Как правильно перевозить детей в общественном транспорте

При планировании поездки в такси с маленьким пассажиром нужно сообщить об этом диспетчеру или поставить отметку напротив пункта об обязательном наличии автокресла при заказе через интернет или приложение в мобильном телефоне. Также необходимо указать возраст несовершеннолетнего пассажира. За езду без сиденья для детей или его установку с нарушениями таксист заплатит штраф как должностное лицо — 25 тыс. руб.

При поездке в автобусе, в котором есть ремни безопасности, ими должны быть пристегнуты все пассажиры, включая детей. Детские кресла и другие специальные устройства в автобусах не обязательны. Сотрудники транспортных предприятий могут предоставлять их по собственной инициативе.

Мнение эксперта: где лучше всего установить детское сиденье

Самое безопасное место для детского автокресла — середина заднего сиденья машины. Так ребенок будет находиться на максимальном удалении от всех мест для потенциального удара.

«Этот вывод основан на анализе дорожно-транспортных происшествий и их последствий, в конце концов, это просто здравый смысл. Второе по безопасности — место за водителем. В аварийной ситуации водитель инстинктивно будет делать все, чтобы защитить самого себя. И если детское кресло будет расположено за его сиденьем, больше шансов, что ребенок избежит удара»,— говорит Наталья Агер, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе.

Есть ли исключения при перевозке ребенка без автокресла

«Исключение из правил только одно — дети-инвалиды. В силу специфики заболеваний, физических или психических проблем, иногда их просто невозможно поместить в автокресло и пристегнуть ремнем. На практике сотрудники ГИБДД с пониманием, уважением и вниманием относятся к подобным ситуациям. Мы ни разу не получали от населения жалоб на штраф за непристегнутого ребенка-инвалида»,— рассказала Наталья Агер.