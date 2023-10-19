Депутат из Татарстана Хамаев осудил объявление сына Кадырова «героем мусульман»

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев, выступая с трибуны на сессии парламента, раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, хотя имя его называть не стал.

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы сегодня живем? Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответ. Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — сказал господин Хамаев.

Вопрос депутата прозвучал при обсуждении нового законопроекта о патриотическом воспитании граждан в Татарстане. Никто из депутатов на него отвечать не стал.

В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором мужчина избивает другого мужчину. В подписи к видео отмечалось, что в сети все еще спорят, избивал ли сын Рамзана Кадырова Адам обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал»,— написал глава Чечни. В Совете по правам человека при президенте России указали на необходимость соблюдать правила содержания обвиняемых и подозреваемых под стражей.

В начале октября Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. А 15 октября Рамзан Кадыров опубликовал видео с кадрами избиения еще раз. В своем посте он объявил своего сына героем всех мусульман.

Азат Хамаев, в прошлом министр земельных и имущественных отношений, в Госсовете возглавляет комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. В парламент Татарстана он был избран в 2019 году по списку «Единой России», хотя перед своим выступлением сегодня,19 октября, подчеркнул, что является беспартийным и высказывает свое личное мнение.

Кирилл Антонов, Казань