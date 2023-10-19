В северо-восточной части Краснодара на 635 гектарах построят жилые дома

В Краснодаре разработали концепцию комплексного развития северо-восточной части города. Как сообщает пресс-служба мэрии, по сути, там появится новый современный город, рассчитанный на 270 тыс. человек. Проект нового района мэр Евгений Наумов обсудил на совещании с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Мэр Краснодара сообщил, что при развитии территории акцент сделают на парках и скверах. Новая территория условно будет разделена на несколько микрорайонов, которые свяжут бульвары. В одном из них разместят деловой центр с административным кварталом, центр реабилитации и соцобслуживания и медкластером, который будет окружен зеленой зоной. Кроме того, там планируют обустроить парк площадью более 26 га и установить объекты культурного значения. В другом микрорайоне появится парк площадью более 50 га, здание Кубанского казачьего хора и театра, а также дворцы технического творчества.

«Мы проектируем и будем строить новый Краснодар — и по форме, и по содержанию. <…> Подобных проектов в современной истории края еще не было. Уверен, он станет предметом восхищения и образцом грамотного градостроительства»,— отметил губернатор.

Для достижения этих целей, по его словам, нужно начать комплексную застройку с магистральной инженерной инфраструктуры. Необходимо предусмотреть достаточные энергомощности, системы газо-, водоснабжения и водоотведения. Губернатор поручил продумать транспортную доступность и дорожную сеть, чтобы исключить образование заторов на дорогах «нового города» и разгрузить историческую часть Краснодара.

Вениамин Кондратьев также поставил задачу зарезервировать участки под соцобъекты и обеспечить на этих территориях постоянный контроль, чтобы на них не появились жилые дома. Глава края отметил, что «все соцобъекты нужно строить одновременно с возведением фундаментов домов». Он сообщил, что в «новом городе» нужно построить 21 школу и 45 детских садов.

В окончательный проект северо-восточной части Краснодара включат предложения общественности и архитектурного сообщества.

Татьяна Ручкина

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