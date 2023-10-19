На северо-востоке Краснодара построят 60 школ и детсадов

На территории северо-восточной части Краснодара планируют построить больше 60 новых школ и детсадов. В одном из микрорайонов также собираются разместить медкластер, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что построить планируют 21 школу и 45 детсадов. Помимо медицинского кластера, собираются возвести также реабилитационный центр и центр социального обслуживания. В другом микрорайоне должны появиться спорткомплексы, дворцы технического творчества, зеленые зоны, театры, заявил глава Кубани.

«Причем все соцобъекты нужно строить одновременно с возведением фундаментов домов — эти процессы должны идти параллельно»,— отметил господин Кондратьев.

Проект планировки территории губернатор предложил вынести на общественные обсуждения. В течение месяца горожане и эксперты должны будут принять по нему совместное решение. Вениамин Кондратьев поручил также заранее выделить участки под социальное строительство.

Вячеслав Рыжков

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