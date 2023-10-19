Суд заново рассмотрит дело о долгах за стройматериалы для «Клиники сердца»

Арбитражный суд Самарской области повторно рассмотрит иск ООО «Квардо» к ООО «Современные медицинские технологии». Решение принял Арбитражный суд Поволжского округа, отменив решения нижестоящих инстанций и отправив дело на новое рассмотрение. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, в апреле 2016 года ООО «Квардо» (субподрядчик), ООО «СМТ» (заказчик), и АО «Волгатрансстрой-9» (генподрядчик) заключили трехсторонний договор подряда на комплекс отделочных работ «чистых помещений» в здании Кардиохирургического центра на ул. Аэродромная. Стоимость работ составила 57,4 млн руб.

К выполнению работ ООО «Квардо» привлекло субподрядчика ООО «АМТ-Групп», с которым тогда же, в апреле 2016 года, заключило аналогичный договор и перечислило компании аванс в размере 25 млн руб. Исполнитель доставил на объект стройматериалы и оборудование, провел часть подрядных работ стоимостью более 14,4 млн руб.

При этом была использована часть стройматериалов. В итоге ООО «АМТ-Групп» передало работы ООО «СМТ» по актам за октябрь и декабрь 2016 года.

При этом на площадке сохранились неиспользованные стройматериалы на 22,9 млн руб., которые по договору заказчик в лице ООО «СМТ» должен был принять и оплатить. Позже договоры были расторгнуты. При этом ООО «Квардо» взыскало через суд с ООО «СМТ» и АО «Волгатрансстрой- 9» задолженность по оплате выполненных работ, пени и проценты. Следующий иск субподрядчика к ООО «Современные

медицинские технологии» касался взыскания расходов за стройматериалы. Сумма требований составила более 23,8 млн руб.

В январе текущего года арбитраж отказал субподрядчику в удовлетворении иска. Это же решение устояло в апелляционной инстанции.

Ранее правительство Самарской области подписало инвестиционный меморандум с ООО «СМТ». Договор был заключен в январе 2014 года. Документ предусматривал строительство кардиохирургического центра, оснащенного высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Предполагалось, что центр под названием «Клиника сердца» будет возможным проводить 11,5 тыс. кардиохирургических операций в год. Проект реализовывался на принципах государственно-частного партнерства, но впоследствии был заморожен. Меморандум был расторгнут.

Георгий Портнов