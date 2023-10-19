Три новые аллеи появятся в ростовских парках в День древонасаждения

В День древонасаждения на территории трех парков в Ростове-на-Дону появятся новые аллеи. Также будут дополнены уже существующие зеленые зоны. Всего в грядущую субботу в парках донской столицы планируют высадить 300 деревьев, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Так, в честь празднования 100-летия юннатского движения в Ростовском зоопарке появится аллея «Юннатская». В парке имени Н.А. Островского высадят «Аллею патриотов» из 70-ти сосен. А в парке имени М. Горького появится «Юбилейная аллея» из 25 деревьев разных пород в честь 210-летия парка.

Также продолжатся высадки в «Аллее артистов» в парке имени Вити Черевичкина и в «Аллее мира и добра» в парке имени А. Собино.

По словам градоначальника, к посадке готовят ели, сосны, платаны, клены, катальпы, липы, церсисы канадские, сумахи, сливы Писсарди.

Как сообщалось ранее, всего в День древонасаждения в Ростове планируют высадить 1,4 тыс. деревьев и 1,7 тыс. кустарников.

Анастасия Назарова