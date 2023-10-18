В День древонасаждения в Ростове высадят 1,4 тысячи деревьев

В субботу 21 октября в Ростове-на-Дону пройдет День древонасаждения. Планируется высадить в городе 1,4 тыс. деревьев и 1,7 тыс. кустарников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

«Приглашаю всех желающих присоединиться к полезной акции»,– отметил градоначальник.

Алексей Логвиненко также сообщил, что в прошлом году в рамках Дня древонасаждения в донской столице были высажены 40 тыс. деревьев и кустарников. В городе появились памятные Аллеи в честь известных учителей, спортсменов, докторов и в честь памятных событий.

Анастасия Назарова