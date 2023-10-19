Росприроднадзор снова выявил нарушения при строительстве школы под Воронежем

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора выявило нарушения природоохранного законодательства при строительстве школы на 500 мест с детсадом на 220 мест в райцентре Семилуки Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

Возведением образовательного комплекса занимается ООО «Стройинжиниринг». По данным Росприроднадзора, сотрудники компании складировали отходы от земляных работ и строительства, а также металлолом в необорудованных для этого местах. Также компания приступила ко второму этапу работ до завершения первого и получения соответствующего разрешения. Обществу выдано предписание об устранении нарушений.

Интерес Росприроднадзора вызван тем, что «Стройинжиниринг» строит школу-сад в границах особо охраняемой территории регионального значения — заказника «Семилукский». В мае 2022 года надзорное ведомство обнаружило, что компания не поставила на госучет строительную площадку как объект негативного воздействия на окружающую среду, а также нарушила правила обращения с отходами. Кроме того, инспекторы зафиксировали, что при подготовке строительной площадки были уничтожены зеленые насаждения в отсутствие разрешительных документов в полном объеме.

Ранее «Стройинжиниринг» сообщал, что стоимость строительства школы-детсада в Семилуках — около 1 млрд руб. Сроки проведения работ публично не озвучивались. Согласно порталу госзакупок, в 2019 году местный проектный институт «Гипрокоммундортранс» получил контракт на разработку проектной документации образовательного центра за 10,3 млн руб. В 2020 году она, по данным института, получила положительное заключение госэкспертизы.

По проекту, школа-сад будет представлять собой здание переменной этажности (от одного до трех этажей) с функциональными зонами. Предполагается, что строительство будет произведено в два этапа. Первый должен включать в себя возведение вспомогательных зданий и сооружений, а также основного здания, второй — создание спортивного блока и благоустройство территории.

«Стройинжиниринг» зарегистрирован в Воронежской области, но его конечные бенефициары — строительные компании Белоруссии, в частности «Белинжинирингстройинвест». Последняя построила в семилукском поселке Стрелица школу на 520 мест за 584 млн руб. Однако самым крупным проектом белорусских строителей в Воронеже можно назвать возведение «мегашколы» на Московском проспекте на 2 860 учеников. Она открылась 1 сентября 2023 года. Стоимость работ изначально оценивалась в 3,5 млрд руб.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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