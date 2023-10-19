Скончался почетный гражданин Ярославля Александр Каменецкий

В Ярославской области скончался 97-летний ветеран Великой Отечественной войны и почетный председатель регионального комитета «Российского Союза ветеранов» Александр Каменецкий. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал правительства Ярославской области Фото: Телеграм-канал правительства Ярославской области

Александр Каменецкий в 15 лет ушел в партизаны, попал в концлагерь, но смог сбежать. Он служил разведчиком-радистом и дошел до Праги. После войны Александр Каменецкий закончил авиашколу в Переславле и служил бортрадистом экипаже. В отставке в звании полковника участвовал в строительстве пансионата «Ярославль», руководил которым 26 лет.

С 2006 года являлся председателем регионального комитета «Российского Союза ветеранов». В 2020 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Ярославля». Ранее был награжден Орденом Отечественной Войны II степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и другими.

«Много лет Александр Феофанович возглавлял областную ветеранскую организацию, заботился об участниках войны, их семьях, занимался патриотической работой с молодежью. Такими людьми гордится наш регион. Жаль, что уходят легенды. Искренне соболезную родным и близким»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова