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Полетную программу из Сочи в Таиланд продлили до марта 2024 года

Авиакомпания Azur Air приняла решение продлить полетную программу из Сочи в Таиланд до марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Фото: ГК «Аэродинамика»

Фото: ГК «Аэродинамика»

Перелеты продолжатся с ноября текущего года с частотой один раз в 12 дней. За последние два месяца перевозчик совершил по маршруту 11 рейсов, обслужив 3,6 тыс. пассажиров.

«Загрузка рейсов на вылет составляет 100%, что говорит о высокой востребованности направления»,— говорится в сообщении.

Полеты выполняют авиалайнеры Boeing 767-300 вместимостью 336 кресел. Продолжительность перелета составляет около 9 часов.

Анастасия Донскова

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