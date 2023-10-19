«Новые люди» предложили переименовать деревни в Ярославской области

Депутаты Государственной думы РФ Владислав Даванков и Антон Ткачев от партии «Новые люди» внесли проект закона, упрощающий переименование населенных пунктов, названия которых носят «оскорбительный характер». В пояснительной записке авторы указали в качестве примера деревни Шалава и Бухалово в Ярославской области. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«В настоящее время в Российской Федерации присутствуют сотни населенных пунктов, названия которых носят оскорбительный, уничижительный или принижающий достоинство жителей характер. Так, например, в Саратовской области находится село "Лох", в Ивановской области находится село "Антилохово", в Ярославской области находится село "Шалава", также в качестве примеров оскорбительных названий можно привести "Пуково" (деревня в Тверской области), "Мусорка" (село в Самарской области), "Бухалово" (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях), "Попки" в Псковской области и так далее»,— говорится в пояснительно записке к законопроекту.

Депутаты полагают, что из-за оскорбительных названий жители таких населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям и даже вынуждены уезжать из родных мест. Авторы законопроекта предлагают упросить процедуру переименования, наделив такими полномочиями местные органы власти.

«Региональные органы государственной власти часто намеренно не согласовывают смену названий населенных пунктов, даже при наличии оснований, поскольку финансовые издержки от переименования должны финансироваться за счет бюджетов субъектов Российской Федерации»,— говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают дать право смены неблагозвучных названий представительным органам местной власти. Сегодня данный законопроект был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы.

Алла Чижова