Суд поддержал законность решения об отказе поставок новых троллейбусов в Ярославль

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Второй арбитражный апелляционный суд оставил жалобу АО «Яргорэлектротранс» без удовлетворения. Предприятие пыталось обжаловать решение суда по иску к ООО «Торговый дом Транс-Альфа» об обязании исполнить договор поставки четырех троллейбусов и взыскании неустойки в сумме 1 млн 654 тыс. руб. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Яргорэлектротранс» требовал заставить ООО «Торговый дом "Транс-Альфа"» (прим.: зарегистрировано в Вологде) выполнить условия заключенного год назад контракта на поставку четырех троллейбусов, а также выплатить неустойку. Однако суд в удовлетворении требований отказал. Ответчик пояснил суду, что троллейбусы не были произведены из-за введенных в отношении России санкций.

«Ответчик является поставщиком, а не производителем транспортных средств. ООО "Торговый Дом «Транс-Альфа»" не имеет транспортных средств в наличии. Данные транспортные средства должны были быть изготовлены производителем — АО "Транс-Альфа", однако не были изготовлены в связи с введением санкций»,— говорилось в решении суда первой инстанции.

Ярославское транспортное предприятие попыталось обжаловать решение суда, но Второй арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

Алла Чижова