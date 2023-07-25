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Отказ от поставки новых троллейбусов в Ярославль объяснили санкциями

«Торговый дом "Транс-Альфа"» объяснил отказ от поставки троллейбусов «Яргорэлектротрансу» санкциями. Позиция ответчика приводится в решении Арбитражного суда Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Яргорэлектротранс» требовал заставить ООО «Торговый дом "Транс-Альфа"» выполнить условия заключенного год назад контракта на поставку четырех троллейбусов, а также выплатить неустойку. Однако суд в удовлетворении требований отказал. Ответчик пояснил суду, что троллейбусы не были произведены из-за введенных в отношении России санкций.

Троллейбус в Ярославле

Троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ответчик является поставщиком, а не производителем транспортных средств. ООО "Торговый Дом «Транс-Альфа»" не имеет транспортных средств в наличии. Данные транспортные средства должны были быть изготовлены производителем — АО "Транс-Альфа", однако не были изготовлены в связи с введением санкций»,— говорится в решении суда.

С аналогичными проблемами столкнулись власти Альметьевска в Татарстане. Там по контракту от марта 2022 года «Торговый дом "Транс-Альфа"» поставил лишь 1 троллейбус из 10. Попытка взыскать неустойку также оказалась неудачной.

Антон Голицын

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