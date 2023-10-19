Россия нарастила вложения в госбумаги США

Объем вложений России в государственные бумаги США в августе составил $31 млн. Это на $2 млн больше, чем в июле.

Данные опубликованы на сайте Минфина США. На долгосрочные бумаги пришлось $26 млн российских вложений, на краткосрочные — $5 млн. Крупнейшими держателями американского госдолга остаются Япония ($1,1 трлн), Китай ($805,4 млрд) и Великобритания ($698,1 млрд).

Российские вложения в гособлигации США достигали максимума ($176,3 млрд) в октябре 2010 года. Они начали резко снижаться в апреле 2018-го, после очередного раунда санкций. С апреля 2023 года объем вложений варьируется от $29 млн до $35 млн.

Леонид Уварчев