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Замкомандира спецбатальона ГИБДД арестован за посредничество при передаче взятки

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о посредничестве при передаче взятки в отношении заместителя командира отельного батальона ДПС ГИБДД. По данным регионального управления ФСБ, взятка предназначалась неустановленным пока сотрудникам налоговой службы.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что со стороны нижегородского управления ФНС ОФ в отношении одного из местных предпринимателей была начата камеральная проверка. Предприниматель решил «договориться» с налоговиками и через офицера ГИБДД попросил передать им три пары смарт-часов и три смартфона. Общая стоимость аппаратуры составила более 530 тыс. руб.

Офицер ГИБДД арестован. Вину в совершении правонарушения он не признает. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Андрей Репин

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