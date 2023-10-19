Замкомандира спецбатальона ГИБДД арестован за посредничество при передаче взятки

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о посредничестве при передаче взятки в отношении заместителя командира отельного батальона ДПС ГИБДД. По данным регионального управления ФСБ, взятка предназначалась неустановленным пока сотрудникам налоговой службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что со стороны нижегородского управления ФНС ОФ в отношении одного из местных предпринимателей была начата камеральная проверка. Предприниматель решил «договориться» с налоговиками и через офицера ГИБДД попросил передать им три пары смарт-часов и три смартфона. Общая стоимость аппаратуры составила более 530 тыс. руб.

Офицер ГИБДД арестован. Вину в совершении правонарушения он не признает. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Андрей Репин