Спрос на подержанные электромобили в Татарстане вырос на 223%

В Татарстане за девять месяцев этого года спрос на электромобили с пробегом вырос на 223,1% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Исследование провели специалисты «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самым востребованным электрокаром с пробегом в Татарстане стал Zeekr 1. На него пришлось 22,2% от всех продаж. Второе место занял Nissan Leaf — 12,7%. Средняя цена электромобиля с пробегом в Татарстане составила 4,6 млн руб.

В РФ же продажи подержанных электромобилей выросли в этом году на 115,7% по сравнению с тем же периодом 2022-го.

"Ъ-Казань"