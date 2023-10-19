3 тысячи жителей Удмуртии имеют диагноз «наркомания»

В Удмуртии за 9 месяцев 2023 года выявили 1842 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 1453 факта сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Правоохранительные органы выявили восемь притонов. К уголовной ответственности привлекли 557 лиц, из них 15 несовершеннолетних

По данным, на 1 октября на учете в наркодиспансере состоят 5,1 тыс. человек, в том числе почти 3 тыс. с диагнозом «наркомания», и 2,2 тыс. – с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями». В том числе на учете находятся 60 несовершеннолетних.