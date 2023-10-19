Полиция задержала челябинца, напавшего на трех человек в магазине

В Челябинске сотрудники полиции задержали 42-летнего горожанина, устроившего драку в магазине сети «Красное & белое». Трое пострадавших доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Инцидент произошел в Калининском районе. «В одном из магазинов города 42-летний челябинец причинил телесные повреждения двум женщинам и мужчине, после чего скрылся»,– сообщают в ГУ МВД по региону. Нападавшего удалось задержать вскоре после драки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшие челябинки 20 лет и 31 года, а также 37-летния горожанин доставлены в больницу. По данным СМИ, нападавший был вооружен ножом. Сейчас задержанный находится отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску. С ним работают оперативники уголовного розыска. Челябинец уже был судим за разбой.

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