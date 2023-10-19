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Коммерсантъ FM
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Минфин РФ изучает вопрос о госрегулировании цен на пиво, сидр и медовуху

Министерство финансов России изучает вопрос о целесообразности введения в стране государственного регулирования цен на ряд алкогольных напитков — пиво, сидр, пуаре и медовуху. Ранее комитет Госдумы по экономической политике попросил ведомство изучить данный вопрос и проработать возможность частичного госрегулирования цен на алкоголь.

«Обращение (думского комитета) поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минфин России для экспертной проработки»,— сообщили ТАСС в пресс-службе российского правительства.

В июле нынешнего года комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал Минфину рассмотреть вопросы введения минимальных розничных цен на пиво и сидр, усиления контроля за продажей напитков на розлив вплоть до полного запрета и создания реестра дистрибуторов. Также Минфину было предложено подумать над изменением понятия «пивной напиток» на «пиво специальное» с разработкой новых стандартов. Кроме того, ведомство Антона Силуанова попросили изучить вопрос о возможности расширения перечня алкогольных напитков, в отношении которых применяется госрегулирование цен. Рекомендации были приняты на фоне массового отравления алкоголем в ряде регионов РФ.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Как сидрову козу».

Александр Кислов

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