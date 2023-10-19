Союз архитекторов Иркутска просит губернатора пересмотреть проект павильона в аэропорту

Иркутская организация союза архитекторов России направила обращение к губернатору Игорю Кобзеву с просьбой внести коррективы в проект нового павильона в аэропорту. В своем письме архитекторы указали, что эскиз объекта не соответствует статусу воздушной гавани Байкальского туристического макрорегиона.

«Также с учетом планов строительства второй взлетно-посадочной полосы есть основания полагать, что эксплуатация данного временного объекта будет продлена на многие годы», - заявили представители союза.

Как пояснил «Ъ-Сибирь» председатель организации Руслан Хотулев, для разработки нового эскиза союз архитекторов готов провести однодневный workshop, в рамках которого будет оперативно представлен альтернативный вариант павильона.

«Мы убеждены, что даже временное быстровозводимое здание может иметь высокое архитектурное качество, подтверждением чему служат примеры объектов, успешно реализованные как в России, так и за рубежом», - сказано в сообщении.

Подрядчика по строительству модульного пассажирского павильона сборно-разборного типа АО «Международный аэропорт Иркутска» выбрал 18 октября. Стоимость контракта составила 585,4 млн руб. Согласно данным портала госзакупок, договор заключен с коллективным участником: ООО «БайкалСтройКомплекс» (Иркутск) и ООО «Международная строительная компания» (Москва), который выступил единственным участником на торгах. Объект должен быть сдан не позднее 30 сентября следующего года. Площадь застройки сооружения должна составить 2.7 тыс. кв.м.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что одноэтажное здание будет возведено на территории аэропорта для компенсации дефицита полезной площади основного здания аэровокзала при возросшем потоке прилетающих пассажиров.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев