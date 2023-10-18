Аэропорт Иркутска определился с подрядчиком строительства модульно пассажирского павильона за 585 млн рублей

АО «Международный аэропорт Иркутска» выбрал подрядчиков по строительству модульного пассажирского павильона сборно-разборного типа. Стоимость контракта составила 585,4 млн руб.

Согласно данным портала госзакупок, договор заключен с коллективным участником: ООО «БайкалСтройКомплекс» (Иркутск) и ООО «Международная строительная компания» (Москва), который выступил единственным участником на торгах. Объект должен быть сдан не позднее 30 сентября следующего года. Площадь застройки сооружения должна составить 2.7 тыс. кв.м.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что одноэтажное здание будет возведено на территории аэропорта для компенсации дефицита полезной площади основного здания аэровокзала при возросшем потоке прилетающих пассажиров. Работы будут разбиты на три этапа – разработка проекта, поставка оборудования и строительство.

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Александр Киселев