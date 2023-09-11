В аэропорту Иркутска построят модульный пассажирский павильон за 585 млн рублей

АО «Международный аэропорт Иркутска» объявил тендер на строительство модульного – сборно-разборного пассажирского павильона. Согласно документации на портале госзакупок, комплекс должен быть возведен в условиях действующего аэропорта, с непрерывным циклом обслуживания пассажиров и обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Работы должны быть выполнены до конца сентября 2024 года. Начальная стоимость контракта – 585,4 млн руб. Заявки принимаются до 25 сентября 2023-го. Итоги конкурса будут подведены 29 сентября.

Одноэтажное здание площадью 1,7 тыс. кв. м будет возведено на территории аэропорта для компенсации дефицита полезной площади основного здания аэровокзала при возросшем потоке прилетающих пассажиров, отмечается в техзадании. Оно будет круглогодичным, включать зоны прилета, ожидания и выдачи багажа. Работы будут разбиты на три этапа – разработка проекта, поставка оборудования и строительство.

Собственником АО «Международный аэропорт Иркутск» является правительство Иркутской области. В аэропорту базируются два перевозчика — «ИрАэро» и «Ангара». Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Иркутск" по итогам 2022 года составил 2,6 млн человек. Ожидается, что в 2023-м пассажиропоток достигнет 3 млн человек.

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Лолита Белова