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У недропользователей случилось обезвоживание

Лицензий на добычу подземных вод лишились пять воронежских компаний

В 2022 году из-за моратория на проверки только пять воронежских недропользователей были лишены лицензий на добычу подземных вод. Среди них, в частности, муниципальные водоканалы и производственное предприятие «Выбор-ОБД» одноименной строительной группы депутата облдумы Александра Цыбаня. Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора (ЦЧУ РПН) в прошлом году провело 315 наблюдений, по итогам которых в Роснедра были переданы материалы по 67 лицензиям. Участники рынка отмечают, что нарушений могло бы быть больше, если бы не мораторий.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По итогам 2022 года комиссия Центрнедр досрочно лишила пять черноземных недропользователей лицензий на добычу подземных вод, рассказали в ЦЧУ РПН. Все они зарегистрированы в Воронежской области: ООО «Водоканал» города Боброва (нарушение — отсутствие согласованной в соответствии с условиями пользования недрами проектной документации), занимающиеся распределением воды лискинские ООО «Квант» и ООО «Аквалис» (юрлицо уже ликвидировано), а также МУП «Кантемировский водоканал» и ООО «Выбор-ОБД», юрлицо завода объемно-блочного домостроения в индустриальном парке «Масловский». У последних четырех юрлиц не были выполнены работы по оценке запасов подземных вод с представлением отчетов на госэкспертизу, отсутствовала согласованная проектная документация.

Всего в Воронежской области, по данным Центрнедр, в 2022 году аннулировано 26 лицензий недропользователей, из них 15 по истечении срока действия и шесть — по заявлениям владельцев.

Еще одному нарушителю, курскому АО «Льговский молочно-консервный комбинат», удалось сохранить свою лицензию. У компании фактически отсутствовала проектная документация: она поступала на рассмотрение комиссии по согласованию техпроектов, но была отклонена с замечаниями. В связи с этим компании дали 11 месяцев на устранение нарушений.

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В ходе первого форума недропользователей ЦФО в конце прошлого года начальник межрегионального отдела государственного геологического надзора, надзора за ООПТ и в сфере охоты ЦЧУ РПН Галина Жданова рассказывала о проверках соблюдения требований в области охраны окружающей среды при добыче полезных ископаемых на территории Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской и Тамбовской областей. Всего их в 2022 году было проведено 315 (Белгородская область — 42, Воронежская — 80, Курская — 50, Липецкая — 73, Тамбовская — 70), из них 20 — по твердым полезным ископаемым; 283 — по подземным водам, 11 — по минеральным.

Выявлено 494 нарушения в отношении 279 объектов, из них 164 нарушения существенных условий лицензии на 67 объектах. В соответствии с этим в Центрнедра были направлены материалы по 67 лицензиям. Наиболее частыми нарушениями (180) стали отсутствие программы мониторинга и непредоставление отчетности, на втором месте (83) — несоблюдение установленного срока разработки и утверждения проектной документации.

В прошлом году правительство РФ в целях поддержки бизнеса в условиях санкций ввело мораторий на ряд проверок, в том числе связанных с выявлением нарушений природоохранного законодательства, наложив ограничения на проведение внеплановых проверок и мораторий на проведение плановых проверок. Иначе, по словам собеседников «Ъ-Черноземье» на рынке, нарушений могло бы быть значительно больше.

Впрочем, теперь лишить права пользования недрами можно и без акта проверки РПН.

«Через 3–12 месяцев после уведомления недропользователя о нарушениях Центрнедра могут досрочно аннулировать лицензию, если не поступила информация об устранении нарушений. До 2022 года для этого также требовался акт проверки РПН. С марта 2020-го проверки были запрещены из-за COVID-19, а срок истекающих в 2020 году лицензий и выданных уведомлений о нарушениях был продлен на год. В 2022 году акт РПН перестал быть обязательным условием, и Центрнедра смогли аннулировать вышеуказанные пять лицензий, уведомления о нарушениях по которым были направлены еще в 2020 году и по которым так и не поступила информация об их устранении»,— рассказал начальник отдела геологии и лицензирования по Воронежской и Орловской областям Центрнедр Павел Бойко. Он добавил, что получить новую лицензию может даже бывший нарушитель, если предоставит все необходимые по регламенту документы.

Привлечь недропользователей к ответственности сложно, поскольку наблюдение как форма надзора не предполагает взаимодействия с недропользователями.

Так, например, для расчета нанесенного недрам ущерба необходимо учитывать объем добытого полезного ископаемого, а запрос сведений — это уже взаимодействие, что противоречит процедуре проведения наблюдений, рассказали в РПН.

В 2023 году часть ограничений по надзору сохранится. Плановые проверки будут проводить только по объектам, отнесенным к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска: это, помимо добычи подземных вод, добыча оловянных, титановых, хромовых руд на россыпных месторождениях, руд и песков драгметаллов, а также добыча и обогащение урановых и ториевых руд. В остальном работа по геологическому надзору будет проводиться по аналогии с 2022 годом и будет направлена на профилактику.

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Как сообщал «Ъ-Черноземье» в июне 2022 года, после введения 10 марта моратория на проверки бизнеса госорганами на всех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном — было отменено проведение более 218 тыс. контрольных мероприятий. По оценкам Минэкономики, это сэкономило компаниям от 5 млн до 8 млн человеко-дней, или 60–80 млрд руб.

Мария Старикова

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