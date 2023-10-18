На Кубани ускорилась инфляция из-за роста цен на мясо и бензин

В Краснодарском крае в сентябре годовая инфляция составила 7,1%. Темп роста цен увеличился из-за ослабления рубля, увеличения издержек производителей товаров и поставщиков услуг, а также повышения потребительской активности, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Больше всего подорожали импортные кормовые добавки, витамины для птицы и скота, а также оборудование и запчасти. Из-за этого увеличились издержки животноводов. При этом в крае из-за вспышек африканской чумы свиней снизилось предложение мяса. По этим причинам ускорился годовой рост цен на свинину, говядину, а также яйца и куриное мясо.

В сентябре продолжилось увеличение цен на моторное топливо. Это произошло из-за роста оптовых цен на него внутри РФ и повышенный спрос из-за активизации турпотока. Стабилизация цен произошла в конце месяца после принятых Правительством РФ мер.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram