Липовый сад на Исаакиевской площади пересадят в другие сады и скверы Петербурга

В Санкт-Петербурге начался демонтаж сада, разбитого на Синем мосту в мае, ко дню рождения города, сообщили в комитете по благоустройству правительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Деревья, кустарники и цветы пересадят в другие сады и скверы. Первыми пересадили цветы, затем кусты, последними станут деревья: туи, липы и клены. При пересадке специалисты отметили, что кусты за лето дали мощную корневую систему.

Розы сортов Масквита и Кимоно пересадили в Таврический сад, сорта Фейри — в Александровский сад. Гортензию метельчатую перевезли в Юсуповский сад, гортензию Диамантино — в сквер Малые Гаванцы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце мая Центр комплексного благоустройства заключил договор с АО СПП «Центральный» на обустройство сада на Исаакиевской площади. На работы выделили 162,3 млн руб. Временный сад торжественно открыли ко дню города, 27 мая. Сад преимущественно состоит из лип, их в нем 104. Другие деревья — 57 туй и 8 кленов. В саду также высадили несколько видов роз и гортензий, самшит, лапчатку.

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