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Коммерсантъ FM
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Это мое тело

Плюсом к спорту: процедуры для тонуса и стройности

Кайли и Кендал Дженнер

Кайли и Кендал Дженнер

Фото: East News

Кайли и Кендал Дженнер

Фото: East News

Вне зависимости от сезона дополнить систему тренировок правильно подобранными процедурами для тела — всегда хорошее решение. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых новых и эффективных.

Салоны красоты «МильФей»

Аппаратная процедура Icoone Laser с технологиями лазера, LED-лифтинга и MMAs

  • Что это такое: Icoone-терапия — это итальянский аппарат для лица и тела, позволяющий осуществлять несколько разнонаправленных задач. Методика основана на сочетании трех технологий: фракционно-вакуумного массажа, LED-лифтинга и лазерного липолиза (жиросжигания). Они действуют на самых глубоких уровнях тканей, и потому эффект заметен уже после первого сеанса. Татьяна Кесарева, СПА-терапевт «МильФей», рассказывает: «В арсенале аппарата Icoone Laser сразу несколько насадок-манипул Robosolo, так можно быстро и прицельно воздействовать как на общие зоны проработки, так и на локальные жироотложения, даже на самые маленькие и чувствительные участки, такие как внутренние поверхности рук и бедер, колени».
  • Результат: устранение провисаний кожи, растяжек, уменьшение целлюлита, нивелирование шрамов и рубцов, укрепление иммунной системы, снижение уровня стресса, восстановление мышц после тренировок.

Салон красоты Dessange

Аппарат мультиполярного RF-лифтинга Venus Concept

  • Что это такое: Venus Concept — это аппарат для неинвазивного (то есть безоперационного) омоложения и коррекции контуров лица и тела, работает по методике сочетания мультиполярных радиочастот, импульсных магнитных полей и вакуумного воздействия.
  • Результат: после процедур происходит выравнивание кожи, снижение отечности, уменьшение объемов тела, подтяжка проблемных зон и значительное сокращение целлюлита. Оксана Рыбальская, ведущий специалист по коррекции фигуры «Dessange Жуковка», подчеркивает, что, в отличие от других аппаратов, Venus Legacy не требует реабилитации и сами процедуры проходят безболезненно. «Уже после первого раза мы видим более гладкую и подтянутую кожу»,— говорит она.

Encore Spa

Фото: Encore Spa

Фото: Encore Spa

Бандажное обертывание Perfect Skin Everlinespa

  • Что это такое: ритуал обертывания тела — процедура с использованием различных видов бандажа с активными ингредиентами вроде кофеина, экстракта гуараны, L-карнитина, центеллы азиатской, женьшеня, арники, ментола.
  • Результат: процедура способствует избавлению от отеков, избыточного веса, придает коже тонус и усиливает микроциркуляцию. «Это отличная возможность признаться в любви своему телу, расслабиться и получить желаемый результат,— говорит Александр Старик, косметолог по телу Encore SPA Сити.— Уже после первой процедуры вы сможете увидеть желаемый эффект: увлажнение, избавление от отеков, улучшение тонуса кожи. Обертывание не подразумевает под собой цикличность, но и не исключает ее».

Клуб здоровья и долголетия «RODINA Чистые Пруды»

Кетгут-терапия

  • Что это такое: методика кетгут-похудения — это одно из направлений современной китайской медицины. Суть метода — введение нити-кетгута по точкам организма. Ими «прошивают» 32 энергетические точки организма, все с разными задачами. В течение месяца нити постепенно рассасываются, активируя оздоровительный процесс.
  • Результат: специалист китайской медицины Леонид Шарапов рассказывает: «В процессе терапии будут активизироваться разные точки: например, сё-хай запускает в работу систему кровообращения; цзу сань ли ответственна за программу пищеварения; а сань инь цзяо, где сконцентрированы меридианы печени, селезенки, почек, будет запускать всю мочеполовую систему». Так организм будет саморегулироваться и будут не только уходить отеки, но и происходить «наладка» всего организма. Считается, что этот процесс не быстрый, но эффективный.

Ирина Кириенко

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