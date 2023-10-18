Госдуме предложили упростить ВНЖ для иностранцев с близкими родственниками в РФ

Депутат Госдумы Константин Затулин внес законопроект, который позволит иностранцам с близкими родственниками в РФ получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Документ зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Проект предлагает иностранным гражданам, чьи родственники родились на территории РСФСР, Российской Империи или СССР или постоянно проживают в пределах границ Российской Федерации, выдавать сразу вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание.

Сейчас этой категории лиц нужно получить разрешение на временное пребывание, затем вид на жительство, а после гражданство. 26 октября в силу вступит закон, предусматривающий упрощенное получение гражданства для иностранцев с родственниками в России, однако он не дает права на упрощенное получение ВНЖ.

Александра Горошилова