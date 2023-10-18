Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 6,38%

По данным Минэкономики, годовая инфляция за неделю ускорилась до 6,38% с 6,26%. При этом из данных Росстата следует, что с 10 по 16 октября рост цен замедлился до 0,15% с 0,24% на предыдущей неделе. С начала месяца прирост цен к 16 октября составил 0,45%.

Как сообщил Росстат, за указанный период выросли цены на куриные яйца (+3%), свинину и мясо кур (+0,9%), рис (+0,6%), масло сливочное (+0,5%). Подорожали помидоры (+5,5%), бананы (+1,3%), лук (+0,9%). Между тем стоимость моркови и яблок снизилась на 1,8%, капусты — на 1,5%, картофеля — 1,3%.

Среди медикаментов снизились цены на левомеколь, ренгалин и эргоферон (-0,1%). Из остальных непродовольственных товаров подорожали телевизоры (+1,2%), электропылесосы (+1,1%), смартфоны (+0,7%). Цены на бензин и дизтпопливо снизились на 0,3%. Цены на регулируемые, туристические и бытовые услуги выросли на 0,06%.

Минэкономики в сентябре повысило прогноз инфляции на текущий год до 7,5% с 5,3%. 15 сентября Центробанк на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. Регулятор ожидает в 2023 году ускорение инфляции с 5–6,5% до 6–7%.

Лусине Баласян