Офицеру сложили взятки в приговор

В Саратове бывшего замначальника регионального управления Росгвардии, экс-главу центра лицензионно-разрешительной работы Анатолия Валгуцкова приговорили к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятках и мошенничестве. Суд установил, что Анатолий Валгуцков примерно за два года получил «за общее покровительство» более 670 тыс. руб. от двух владельцев охранных предприятий (они признаны виновными в даче взятки). Еще от одного предпринимателя, признанного потерпевшим от мошенничества, подсудимый получил телевизор, который якобы предназначался «на нужды Донбасса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Валгуцков

Фото: Росгвардия Анатолий Валгуцков

Фото: Росгвардия

Кировский районный суд Саратова признал бывшего заместителя начальника управления Росгвардии по региону Анатолия Валгуцкова виновным в шести эпизодах получения взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290; ч. 1 ст. 290; п. «в» ч. 5 ст. 290; ч. 1 ст. 290; ч. 3 ст. 290; ч. 1 ст. 290 УК РФ) и двух эпизодах мошенничества (ч. 1 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Обвинительный приговор вынесен и двум другим фигурантам — владельцев и руководителей охранных предприятий Вячеслава Гордеева и Александра Косенкова осудили за дачу взятки (по одному эпизоду — ч. 1 ст. 291 УК РФ).

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили «Ъ-Средняя Волга», что подтверждена вина фигурантов по каждому из вменяемых им в вину эпизодов. В надзорном ведомстве поделились некоторыми деталями, установленными в ходе судебного разбирательства. Так, с марта 2020-го по 2 июня 2022 года подсудимый, возглавляя центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Саратовской области, получал от двух других фигурантов взятки за «общее покровительство и попустительство по службе, а также за совершение незаконных действий и бездействия в их пользу» и в пользу «представляемых ими лиц». В общей сложности сумма подношений превысила 670 тыс. руб.

22 октября 2021 года и весной 2022-го Анатолий Валгуцков «путем обмана и злоупотребления доверием» похитил у знакомого деньги и «электронный автоаксесуар», который установил в собственном Haval. Ущерб потерпевшему следствие оценило почти в 20 тыс. руб.

В Кировском районном суде Саратова «Ъ-Средняя Волга» сообщили, что судья Жанна Гришина приговорила бывшего силовика к десяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 3 млн руб. и шестилетнему запрету на государственную и муниципальную службу. Анатолий Валгуцков также лишен звания подполковника полиции. С фигуранта взыскана сумма взятки, добавили в прокуратуре. Представитель гособвинения просил для подсудимого 11 лет лишения свободы. «В настоящее время законность и обоснованность принятого судом решения проверяется»,— ответили «Ъ» в надзорном ведомстве на вопрос о планах оспорить решение в апелляционном порядке.

Подсудимый вину не признал. Адвокат подсудимого Нина Соловьева отказалась отвечать на вопросы «Ъ».

Подполковник полиции был задержан сотрудниками регионального УФСБ в августе 2022 года. 29 августа суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, которая с тех пор продлевалась.

Знакомый с ситуацией источник в адвокатских кругах сообщил «Ъ-Средняя Волга», что защита Анатолия Валгуцкова пробовала добиться переквалификации вменяемых ему в вину «взяточных» статей на более легкие — например, о превышении должностных полномочий. Защита настаивала, что поученные средства направлялись на нужды ведомства, в частности на ремонт помещений. По словам собеседника, убедительных доказательств проведенных работ суду якобы предоставлено не было.

Кроме того, один из потерпевших якобы передал подполковнику «на нужды Донбасса» телевизор стоимостью порядка 12 тыс. руб., который в ходе обысков обнаружили у Анатолия Валгуцкова дома.

Интересно, что в июне 2021 года тогдашний губернатор Саратовской области Валерий Радаев наградил Анатолия Валгуцкова медалью «За любовь к родной земле».

Двое других фигурантов получили наказание в виде штрафов: в случае вступления решения суда в законную силу Александр Косенков должен будет заплатить 100 тыс. руб., а Вячеслав Гордеев — 150 тыс. руб. Адвокат Александра Косенкова Андрей Морозов рассказал «Ъ», что его подзащитный признал вину и даже сообщал правоохранительным органам о действиях Анатолия Валгуцкова, что не нашло отражения в оглашенной резолютивной части. Решение об обжаловании еще не принято.

Никита Маркелов, Саратов