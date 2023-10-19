«Может, не думает, что говорит, но говорит, что думает»

В Кировском райсуде Уфы начали рассмотрение уголовного дела по обвинению 57-летней башкирской националистки Рамили Галим (ранее носила фамилию Саитова) в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По данным гособвинения, подсудимая опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывала мобилизованных к дезертирству. Опрошенные судом свидетели обвинения назвали подсудимую «честным и прямолинейным человеком». Следующее судебное заседание назначено на 13 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамиля Галим во второй раз отвечает перед судом за свои высказывания

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рамиля Галим во второй раз отвечает перед судом за свои высказывания

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Судебная коллегия Кировского райсуда Уфы под председательством Артура Сулейманова приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении 57-летней башкирской националистки Рамили Галим (внесена в список террористов и экстремистов). Она обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. в ч.2 ст.280.4 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

В начале судебного заседания помощник прокурора Кировского района Ильдар Тактамышев, зачитывая обвинение госпоже Галим, напомнил присутствующим, что в ноябре 2021 года она была судима тем же судом за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК РФ). Тогда ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

«После отбытия в августе 2022 года наказания Галим на путь исправления не встала. От своей антиобщественной идеологической позиции не отказалась и вновь совершила преступление против основ конституционного строя и безопасности государства с использованием сети интернет, игнорируя наложенный вышеуказанным приговором суда запрет»,— отметил представитель гособвинения.

Рамиля Галим родилась в июле 1966 года в селе 1-е Иткулово Баймакского района. Окончила Московский институт народного хозяйства имени Плеханова по специальности «Товароведение и товарная экспертиза». В конце 1990-х госпожа Галим (тогда еще Саитова) вместе с супругом организовали сеть магазинов по продаже косметики «Добрый день». По данным «СПАРК-Интерфакс», Рамиля Саитова была президентом компании в 1997-2003 годах. После развода бизнес отошел экс-супругу предпринимательницы Назиму Саитову. В 2018 году госпожа Галим претендовала на пост сити-менеджера Уфы, но до финала не дошла из-за отсутствия опыта. Через год она пыталась участвовать в выборах главы Башкирии, но не смогла собрать необходимого количества подписей избирателей. Осенью 2020 года УФСБ по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении Рамили Саитовой. Поводом стали два видеоролика, опубликованные на YouTube. В одном из них женщина заявляла о необходимости снести все православные поклонные кресты, установленные на Урале. В другом — «ставила ультиматум» представителям армянской диаспоры в Башкирии, требуя, чтобы они покинули республику. Тогда свою вину она не признала. По ее мнению, на видеороликах была не она, а похожая на нее женщина. Гособвинение запрашивало 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но суд ограничился тремя годами в колонии-поселении. В августе 2022 года Рамиля Саитова вышла на свободу.

Преступный умысел, по словам помощника прокурора, возник у подсудимой с 21 сентября по 11 ноября 2022 года, когда она, не согласная с проведением СВО на Украине, и испытывая «враждебно-негативное» отношение к органам власти, решила записать двухминутное обращение к мобилизованным, попросив их дезертировать из ВС РФ. Для этого, продолжил гособвинитель, Рамиля Галим 11 ноября написала текст для обращения, а потом, оборудовав в квартире место для видеосъемки, записала видеоролик, который опубликовала на своем канале в YouTube.

«При этом Галим осознавала, что публичное размещение данного видеообращения, адресованного вышеуказанной категории военнослужащих, может повлечь наступление общественно-опасных последствий в виде самовольного оставления ими места службы в зоне проведения СВО, что негативно повлияло бы на боеспособность воинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а, следовательно, нанесен был бы ущерб безопасности Российской Федерации, и желала этого»,— добавил Ильдар Тактамышев.

Рамиля Галим вину не признала, отметив, что «активно» способствовала расследованию: «Я подтвердила, что да, это была я. Именно я сняла видео, разместила его на принадлежащем мне YouTube-канале. То есть я делала все, чтобы облегчить работу следствия. Но где признаки состава преступления? Мобилизованные не являются военнослужащими».

В ходе процесса суд, выслушав позицию прокуратуры и подсудимой, дал слово двум свидетелем обвинения — знакомым Рамили Галим.

Они подтвердили, что на спорном видео запечатлена подсудимая. При этом саму госпожу Галим они охарактеризовали как «честного и прямолинейного человека», от которого «исходит только доброта».

«Она говорит, что думает. Может, не думает, что говорит, но говорит, что думает», — сказал один из свидетелей.

Рамиля Галим отказалась задавать вопросы свидетелям. Она не раз высказывала пожелание, чтобы уголовное дело прекратили. «Я вообще возражаю против всего»,— резюмировала подсудимая.

Следующее заседание назначено на 13 ноября.

Венера Хисамова