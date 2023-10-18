«Орими» увеличила производство чая и кофе на заводе в Ленобласти

Производитель чая и кофе ГК «Орими» по итогам 2023 года увеличит объем производства на заводе во Всеволожском районе Ленинградской области на 5-7% по сравнению с 2022 годом, рассказал «Ъ-СПб» генеральный директор компании Михаил Соколов.

При этом производство капсульного кофе в этом году вырастет более чем в два раза. Рост объемов в компании объяснили общим увеличением потребления кофе и чая в России.

«Товарооборот по сравнению с прошлым годом растет, увеличивается потребление кофе и пакетированного чая. Производство капсульного кофе после ухода Nespresso увеличилось более, чем в два раза. Наша компания следует за тенденциями спроса»,— рассказал господин Соколов.

ГК «Орими», принадлежащая Александру Евневичу, — крупнейший производитель чая в России, доля группы компаний составляет 35%. По объемам выпуска кофе «Орими» занимает четвертое место. В портфеле ГУ 11 чайных и кофейных брендов: Greenfield, Tess, Jardin, Жокей, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява». Основной рынок сбыта компании — ритейл.

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