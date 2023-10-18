Умер актер театра и кино Евгений Артемьев

Актер театра и кино Евгений Артемьев умер на 69-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Причина смерти не уточняется. Евгений Артемьев сыграл в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Хроники убойного отдела», а также в фильмах «Без видимых причин», «Торпедоносцы» и «Это было за Нарвской заставой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Киномост Фото: Киномост

Прощание с актером состоится 21 октября в 14:00 по адресу: пр. Энергетиков, 59/2, сообщается в группе театра во Вконтакте.

В театре им. В. Ф. Комиссаржевской Евгений Артемьев с 2004 по 2015 год работал заведующим труппой. До этого служил в детском драматическом театре «На Неве». Актерскую карьеру Евгений Артемьев начинал в театре Мастера, где сыграл главные и эпизодические роли в спектаклях «Как важно быть серьезным» и «Баллада о солдате».