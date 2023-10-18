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Коммерсантъ FM
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Международное подразделение «Яндекса» откроет офис в Дубае

Подразделение «Яндекса» (MOEX: YNDX) Yango, которое занимается предоставлением услуг такси по всему миру, откроет в Дубае первый международный операционный офис.

Как сообщили в пресс-службе компании, открыть офис планируют до конца 2023 года. Он будет находиться в свободной экономической зоне Dubai Internet City.

«Открытие глобального операционного офиса стало важным шагом к контролю за работой многих сервисов»,— сообщила компания (цитата по Reuters).

Из операционного офиса компания будет управлять своими подразделениями в других странах. Среди них — сервис заказа такси Yango и доставки Yango Delivery.

Петр Бузлаев

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