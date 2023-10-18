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Коммерсантъ FM
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В российских школах отменят проверочные работы по иностранным языкам

Со следующего учебного года в школах России не будут проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Работы по остальным предметам останутся, однако процедура их проведения в 11-х классах может измениться.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это решение консолидированное, принятое»,— сказал господин Музаев в ходе встречи с родителями в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» (цитата по «РИА Новости»). ВПР в школах России проходят с 2015 года среди учеников 4–8-х и 10–11-х классов. В 2023 году работы проводились с 1 марта по 20 мая.

Анзор Музаев добавил, что в будущем планируется поменять модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профессионального образования. По его словам, действующая модель «по количеству экзаменов» и «по подходам» не соответствует современным требованиям. Другие детали он не привел.

В новом учебном году Рособрнадзор применит нейросеть для проверки работ ЕГЭ со всех регионов для выявления нарушений. «Окончательное решение принимает не нейросеть, она только фиксирует, ставит метки, а метки уже человек, модератор просматривает и дает окончательный вердикт, действительно там был телефон или шпаргалка или нет»,— пояснил господин Музаев.

Весной Анзор Музаев говорил, что в ЕГЭ не планируют вводить изменений в ближайшие десять лет. По его словам, альтернативы Единому государственному экзамену пока нет.

Лусине Баласян

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