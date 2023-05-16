Глава Рособрнадзора: ЕГЭ вряд ли серьезно изменится в ближайшие 10 лет

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие 10 лет ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения, но такая форма оценки может расшириться за счет информации о выпускниках школ. Он сказал об этом во время горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно. Но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах»,— уточнил господин Музаев (цитата по ТАСС).

Он также заявил, что делить предметы ЕГЭ на уровни сложности, как математику, нет необходимости, а перевод ЕГЭ, кроме информатики, в компьютерный формат не планируется.

В июне 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что Россия перейдет от стандартов Болонского процесса, из которого были исключены все российские вузы, к отечественной системе образования. Рособрнадзор обещал сохранить ЕГЭ, а Анзор Музаев выступил за поэтапный отказ от Болонской системы. Он допускал отмену ЕГЭ при наличии альтернативы, но счел такую идею популистской.

Об отказе от Болонской системы — в материале «Ъ FM» «Высшее образование ориентируется на практику».

Лаура Кеффер