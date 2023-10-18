Муфтий Татарстана увидел неприязнь в остановке выпуска банкноты с полумесяцем

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прокомментировал сообщение ЦБ РФ об остановке выпуска новой тысячерублевой купюры с изображением на обороте объектов Казанского кремля — башни Сююмбике и Музея государственности Татарстана.

Как писал «Ъ-Казань», ЦБ РФ принял такое решение после недовольства представителей РПЦ тем, что на башне есть полумесяц, а на музее, который прежде был Дворцовой церковью, нет креста.

«Нелогично ставить крест там, где его нет, и убирать месяц оттуда, где он есть. Неприязнь приведет к тому, что на небо запретят смотреть — там тоже полумесяц»,— сказал муфтий изданию «Бизнес Online»».

Камиль Самигуллин добавил, что существуют другие купюры, где есть крест, но нет полумесяца. «Почему на каждой купюре это обязательно должно быть? Ведь башня Сююмбике так и выглядит»,— добавил он.

«Невозможно так односторонне ненавидеть, открыто проявлять ненависть к мусульманам, это неправильно. Если мы хотим создать хорошее общество, то мы должны быть по-настоящему толерантными не только на словах»,— сказал муфтий.

Подробнее о ситуации, предшествующей решению ЦБ РФ,— в материале «Ъ-Казань» «Священники увидели денежный знак».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"