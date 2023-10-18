Выпуск тысячерублевой купюры с символами Татарстана остановили после жалобы РПЦ

Центробанк приостановил выпуск обновленной тысячерублевой купюры, на которой должны изобразить символы Татарстана, для доработки дизайна банкноты. Это произошло после жалобы РПЦ. Об этом говорится в сообщении регулятора

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Напомним, на этой неделе стало известно, что на новой тысячерублевой купюре на обратной стороне изобразят башню Сююмбике и музей государственности Татарстана. А лицевую украсит Никольская башня Нижегородского кремля.

Позже в РПЦ выразили недовольство в связи с тем, что на здании бывшей церкви на новой тысячерублевой купюре нет креста. По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, к выбору изображений для банкнот «следует подходить тщательнее».

В ЦБ уточнили, что в широкое обращение купюра еще не поступила.

"Ъ-Казань"