Суд признал санаторий «Лазаревское» банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ЗАО «Санаторий "Лазаревское"» банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: san-laz.ru Фото: san-laz.ru

Как следует из сообщения о судебном акте, конкурсным управляющим утвержден Алексей Мерзляков. Судебное заседание по итогам назначено на 16 апреля 2024 года.

В марте 2023 года с заявлением о признании санатория «Лазаревское» несостоятельным в краевой арбитраж обратился ПАО «ЮГ-Инвестбанк». Размер неисполненных обязательств перед кредитором составил 259,6 млн руб. (213,5 млн руб. — основной долг, 46 млн руб. — проценты).

В материалах дела говорится, что в 2016 году между ПАО «ЮГ-Инвестбанк» и созаемщиками: ЗАО «Санаторий "Лазаревское"», ООО «Лазана», ИП Напсо Зауром Кушуковичем — был заключен кредитный договор на сумму 186 млн руб. на условиях оплаты процентов за пользование кредитом. Срок действия договора заканчивался в сентябре 2021 года. В качестве залога в договоре указаны принадлежащие ЗАО «Санаторий "Лазаревское"» здания и спальные корпуса, а также земельный участок площадью 79,7 тыс. кв. м.

При этом кадастровая стоимость земельного участка санатория оценивается в миллиард рублей. Санаторий хотел бы погасить долг посредством передачи предмета залога банку. Однако «Юг-Инвестбанк» отклонил это предложение.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий "Лазаревское"» зарегистрировано в 1994 году в Сочи. Компания занимается деятельностью санаторно-курортных организаций. В 2022 году выручка компании составила 67,9 млн руб., чистый убыток — 9,7 млн руб. Руководителем общества указан Заур Шиков.

Из материалов дела следует, что банк дважды предоставлял созаемщикам кредитные каникулы: с июня по декабрь 2020 года и с марта по сентябрь 2022 года.

По данным сайта, многопрофильный санаторий специализируется на профилактике и лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. В настоящий момент здравница продолжает работать: все номера на ближайшие даты забронированы. Вместимость санатория — пятьсот человек.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Здравницу отправили на процедуру».

Тат Гаспарян

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