Здравницу отправили на процедуру

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Санаторий "Лазаревское"». Инициатором банкротства общества из-за долга по кредиту в сумме 259 млн руб. стало ПАО «Юг-Инвестбанк». В качестве залогового имущества в кредитном договоре фигурируют спальные корпуса и столовая должника. При этом кадастровая стоимость земельного участка санатория оценивается в миллиард рублей. Санаторий хотел бы погасить долг посредством передачи предмета залога банку. Однако «Юг-Инвестбанк» отклонил это предложение. Юристы считают, что реализовать имущество должника по его кадастровой стоимости маловероятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящий момент здравница продолжает работать

Фото: san-laz.ru В настоящий момент здравница продолжает работать

Фото: san-laz.ru

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Санаторий "Лазаревское"». Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Временным управляющим назначен Алексей Мерзляков.

С требованием признать санаторий банкротом в суд обратилось ПАО «Юг-Инвестбанк». Как сообщается в определении АСКК, в 2016 году АО «Санаторий "Лазаревское"» выступало в качестве созаемщика по кредитному договору на сумму 186 млн руб. На какие цели потребовался кредит, в материалах дела не указано. Кроме санатория созаемщиками по кредитному договору указаны ООО «Лазана» и ИП Напсо Заур Кушукович. Срок действия договора заканчивался в сентябре 2022 года.

Залогодателем по кредиту стало ЗАО «Санаторий "Лазаревское"». В качестве залогового имущества в кредитном договоре фигурируют: пятиэтажный спальный корпус общей площадью более 2 тыс. кв. м, трехэтажный спальный корпус площадью 1,1 тыс. кв. м, двухэтажный морской корпус площадью 1,6 тыс. кв. м, клуб-столовая площадью 978,7 кв. м, нежилое двухэтажное здание. Имущество расположено на земельном участке площадью 79,7 тыс. кв. м на Сочинском шоссе, 6. Согласно публичной кадастровой карте кадастровая стоимость участка составляет более миллиарда рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий "Лазаревское"» зарегистрировано в 1994 году в Сочи. Компания занимается деятельностью санаторно-курортных организаций. В 2022 году выручка компании составила 67,9 млн руб., чистый убыток — 9,7 млн руб. Руководителем общества указан Заур Шиков.

Из материалов дела следует, что банк дважды предоставлял созаемщикам кредитные каникулы: с июня по декабрь 2020 года и с марта по сентябрь 2022 года.

Размер неисполненных обязательств на конец мая составил 259,6 млн руб. (213,5 млн руб. — основной долг, 46 млн руб. — проценты).

В суде должник ходатайствовал о приостановлении производства по делу о банкротстве, обещая погасить долг, передав банку залоговое имущество. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как ПАО «Юг-Инвестбанк» отказалось от такого предложения на судебном заседании.

Получить комментарий у представителя санатория «Лазаревское» «Ъ-Кубань» не удалось: на телефонные звонки никто не ответил. По данным сайта, многопрофильный санаторий специализируется на профилактике и лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. В настоящий момент здравница продолжает работать: все номера на ближайшие даты забронированы. Вместимость санатория — пятьсот человек.

В суде должник ходатайствовал о приостановлении производства по делу о банкротстве, обещая погасить долг.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева говорит, что у должника еще есть возможность избежать банкротства, если ему удастся заключить с кредиторами мировое соглашение или погасить задолженность перед ними в полном объеме. Однако, по ее словам, статистика по делам о банкротстве указывает, что большая часть процедур наблюдения завершается признанием должников банкротами.

«Санаторий "Лазаревское" обладает признаками недостаточности имущества: с 2017 года чистые активы общества отрицательны. Также деятельность общества убыточна с 2018 года, а среднегодовая выручка существенно меньше требований, включенных в реестр требований кредиторов. С высокой вероятностью должник не сможет выйти из кризисного финансового состояния без реализации имущественного комплекса, что приведет к прекращению им своей основной деятельности. Вероятно, в отношении должника будет открыто конкурсное производство с последующей реализацией активов на торгах»,— отмечает эксперт.

Госпожа Галеева добавляет, что кадастровая стоимость земли (миллиард рублей) может существенно отличаться от реальной рыночной, так как определяется методом массовой оценки и не учитывает индивидуальные особенности конкретного объекта недвижимости.

«Право пользования земельным участком также будет включено в оценку рыночной стоимости имущественного комплекса должника для последующей реализации на торгах, но маловероятно, что по такой высокой стоимости — в миллиард рублей, если учитывать негативные тенденции в туристической отрасли»,— считает юрист.

Тат Гаспарян

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