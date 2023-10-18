Благоустройство двух территорий в Нижнем Новгороде отстает от графика

Из 30 общественных территорий в Нижнем Новгороде, на благоустройство которых выделялось в 2023 году 1,259 млрд руб., в настоящее время завершены 28 проектов. По единичным территориям идет приемка и устранение недостатков, потрачено 83% выделенного финансирования, рассказал в гордуме директор департамента благоустройства Антон Максимов. Два десятка территорий успешно благоустроила компания «Автодорстрой», выигравшая в этом году большинство муниципальных контрактов по программе формирования комфортной городской среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Два объекта выбились из графика. Из-за проблем с финансированием московский подрядчик «Рус-Строй» затянул с благоустройством участка проспекта Бусыгина стоимостью 163 млн руб. Работы сейчас завершены на 70%. Также запаздывает благоустройство парка им. Кулибина за 123,3 млн руб. Подрядчик ООО «Инженерные сети» начал работы с опозданием, так как парк является объектом культурного наследия. Много времени заняли согласовательные процедуры с управлением госохраны ОКН, при земляных работах в парке был обязателен археологический надзор. По словам Антона Максимова, также возникала проблема с ограждением для парка: сначала изготовить его отказались два субподрядчика, а третий пообещал поставку только в декабре, что категорически не устраивало город. Эту проблему удалось решить, благоустройство парка в настоящее время выполнено на 75%. Завершить работы на обеих территориях планируется до 1 ноября, пообещали в департаменте благоустройства Нижнего Новгорода.

Иван Сергеев