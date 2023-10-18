Продажи электрокаров с пробегом в Удмуртии выросли на 47%

В Удмуртии отмечают рост продаж электрокаров с пробегом. По данным Авито Авто, в третьем квартале было приобретено на 47,4% больше электромобилей, чем во втором квартале, и на 211% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самой востребованной моделью стала Nissan Leaf. На нее пришлось 32,1% от всех продаж электрокаров с пробегом. На втором месте оказалась Zeekr 1 с долей 19,6%, на третьем — BMW iX с долей продаж 8,9%. В среднем электромобиль в июле-сентябре 2023 года стоил 3,9 млн руб.

В целом по стране рост продаж в сравнении со вторым кварталом составил 28,3%.