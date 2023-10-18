Из Анапы в Минск запустили прямой автобусный рейс

Из Анапы запустили прямой автобусный рейс в столицу Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Отправляться из Анапы автобус будет в 07:10. На сайте международных регулярных автобусных рейсов указано, что посадка пассажиров будет проходить на парковке железнодорожного вокзала Анапы.

Время в пути составит 1,5 дня. В Минск пассажиры попадут в 21:00. Автобус будет останавливаться в Ростове, Курске, Орле, Брянске, Гомеле и Бобруйске.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram