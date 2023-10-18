После нападок на участника СВО по поводу «азербайджанской мафии» возбуждено дело

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) после высказываний в соцсети от имени выходцев из Азербайджана в адрес известного болельщика ФК «Зенит» (группировка «Коалиция») и командира штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаила Турканова по прозвищу «Питбуль». Последний пообещал после возвращения с СВО разобраться с подростками, называющими себя членами «азербайджанской мафии», которых обвиняют в нападении на случайных прохожих в Петербурге.

Как сообщили в СКР 17 октября, по версии следствия, накануне неустановленные лица в ответ на действия мужчины, разместившего видеоролик с осуждением действий этнической банды в Петербурге, в социальных медиа опубликовали информацию, «направленную на возбуждение ненависти и вражды в отношении него с угрозой применения насилия к мужчине и членам его семьи».

В настоящее время следователи СК проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление лиц, причастных к совершению преступления. Председателю Следственного комитета РФ представлен доклад по ситуации, уточнили в ведомстве.

Несколько дней назад, после того как в сети начала широко распространяться информация про группу выходцев из Азербайджана, которая избивает случайных прохожих, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Всем фигурантам в худшем случае грозит до семи лет колонии. Часть из них задержана, у подозреваемых проводятся обыски.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

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