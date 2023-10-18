В Петербурге проходят обыски по делу о нападении на прохожих

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил еще несколько уголовных дел по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по фактам нападений на прохожих группой молодых людей, называющих себя «азербайджанской мафией». В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно причастных к совершению указанного преступления.

Как сообщили в СКР, по версии следствия, подозреваемые, действуя совместно по предварительному сговору, «грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, применяя насилие, действуя из хулиганских побуждений нападали на неустановленных в настоящее время следствием лиц, и провоцировали драки в общественных местах».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по делу о нападении на прохожих в Петербурге задержаны уже пять человек. Ими оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и совершеннолетний местный житель. Все противоправные действия они снимали на камеру и размещали в Telegram-канале «Жизнь бродяги».

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

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