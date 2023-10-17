Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападениях на петербуржцев

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали пятерых человек, которые подозреваются в нападении на жителей города. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали правонарушителей. Ими оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и совершеннолетний местный житель.

В Сети писали, что группа молодых людей считала себя «азербайджанской мафией» и совершала нападения на людей в Петербурге. Все противоправные действия они снимали на камеру и размещали в Telegram-канале «Жизнь бродяги». По этому факту возбудили уголовное дело.

На этом оперативно-розыскные мероприятия не останавливаются. Полицейские разыскивают администратора Telegram-канала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что происшествиями заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробнее об этом читайте в материале «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

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