Чистая прибыль «Уралкалия» за январь—сентябрь 2023 года сократилась на 98%

Чистая прибыль «Уралкалия» по РСБУ за первые девять месяцев 2023 года составила 2,5 млрд руб., что на 98,15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это следует из нового финансового отчета компании, который опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка «Уралкалия» за девять месяцев сократилась до 177,8 млрд руб. (–21%), валовая прибыль — до 129,6 млрд руб. (–30%), прибыль от продаж — до 98,4 млрд руб. (–40%). Прибыль до налогообложения упала до 6,5 млрд руб. по сравнению с 171,25 млрд руб. за первые девять месяцев 2022 года. Общий долг «Уралкалия» составил 579 млрд руб.

28 сентября «Уралкалий» погасил долг в размере 9,3 млрд руб. Компания провела платеж по синдицированному долгу (PXF) с помощью средств, заблокированных на залоговых счетах.

Петр Бузлаев