«Уралкалий» провел платеж в $109 млн по PFX из заблокированных средств

«Уралкалий» осуществил платеж по синдицированному долгу (PXF) с помощью средств, заблокированных на залоговых счетах. Компания погасила задолженность в размере 9,332 млрд руб. ($109 млн). Это следует из отчета компании по МФСО за первое полугодие 2023 года, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации. В марте 2022 года «Уралкалий» не смог провести платеж по PXF через агента Credit Agricole, поскольку совладелец компании Дмитрий Мазепин подпал под санкции ЕС и Великобритании.

Согласно отчету, в указанный период кредитный агент Credit Agricole Corporate & Investment Bank получил разрешения от местного регулирующего органа, которые необходимы для обслуживания синдицированных предэкспортных кредитов. В документе сообщается, что 19 июня 2023 года компания подписала с кредитным агентом соглашение, которое позволяет списать заблокированные денежные средства в счет погашения долга.

В марте 2022 года «Уралкалий» не смог осуществить платеж по PFX. В июне глава «Уралкалия» Виталий Лаук сообщил «Ъ», что это было вызвано введением санкций, а также «действиями или бездействием кредитного агента, который находится в недружественной юрисдикции». Credit Agricole Corporate & Investment Bank — подразделение французской банковской группы Credit Agricole, крупнейшей в стране после BNP Paribas.

По данным «Интерфакса», речь идет о санкциях в отношении экс-гендиректора компании Дмитрия Мазепина. Попав под санкции ЕС в начале марта, он передал контроль над группой «Уралхим» председателю совета директоров компании Дмитрию Татьянину и гендиректору Дмитрию Коняеву. Дмитрий Мазепин сохранил под контролем 48% акций ООО «Базовая химическая компания ''Уралхим''», которая полностью контролирует ПАО «Уралкалий». По мнению «Уралкалия», оснований для отказа в принятии платежа по PFX у кредитного агента нет, поскольку господин Мазепин больше не является контролирующим лицом компании.

Полина Мотызлевская