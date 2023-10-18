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На форуме в Китае обсудили перспективы сотрудничества АвтоВАЗа с поставщиками комплектующих

В рамках подготовительного дня перед форумом «Один пояс — один путь» проходили переговоры с поставщиками комплектующих для АвтоВАЗа из Китая, в которых участвовал президент компании-автопроизводителя Максим Соколов и глава Самарской области Дмитрий Азаров. По словам губернатора, переговоры прошли успешно.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что АвтоВАЗ не выходит на полную мощность производства автомобилей Lada Vesta на предприятии в Тольятти из-за дефицита комплектующих. Линия сборки автомобилей этой модели работает в одну дневную смену продолжительностью восемь часов.

Евгений Чернов

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