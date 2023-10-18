Путин: МиГ-31 с «Кинжалами» будут патрулировать нейтральную часть Черного моря

ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства в нейтральной зоне над Черным морем, самолеты оборудованы системой «Кинжал», сообщил президент России Владимир Путин.

«Хочу сказать, что это не угроза ...но по моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами “Кинжал”. Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 км со скоростью девять махов»,— сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Комплексы «Кинжал» находятся на опытно-боевом дежурстве в российских войсках с декабря 2017 года. Носителем ракеты является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Но, как сообщалось ранее, под «Кинжалы» также должны были оборудовать стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-34. Первое боевое применение ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной операции на Украине.

Владимир Путин в 2018 году рассказывал, что скорость ракет «Кинжал» в 10 раз превышает скорость звука, дальность составляет больше 2 тыс. км. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны. Оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.