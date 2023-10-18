В России разработали отечественный мусоровоз-гибрид

Ученые Южно-Уральского государственного университета представили гибридный мусоровоз полностью отечественной сборки, который работает как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге. В пресс-службе вуза отметили, что мусоровоз способен бесшумно передвигаться в городской черте, не выбрасывая при этом в атмосферу парниковые и ядовитые газы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Закиров / ЮУрГУ Фото: Рамиль Закиров / ЮУрГУ

«Максимальная скорость нашей машины — до 90 км/ч, она достигается при использовании обычного двигателя. Наибольшая скорость на аккумуляторе достигает 60 км/ч, в большей нет необходимости, поскольку электротяга будет использоваться именно для перемещения по дворам»,— рассказал директор Научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров (цитата по «РИА Новости»).

Директор института подчеркнул, что гибридный мусоровоз на шасси автомобиля «Урал» является полностью отечественной разработкой. По предварительным оценкам, образец сможет преодолевать на электрической тяге значительно большие расстояния, нежели существующие российские аналоги. Это обусловлено оригинальной разработкой накопителя заряда с высокой емкостью.

«Сейчас мы приступили к конструкторским испытаниям нашего прототипа: он уже смог преодолеть расстояние от Златоуста до Миасса и обратно без подзарядки, а это около 100 км»,— обратил внимание господин Закиров. В будущем разработчики намерены увеличить проходимое мусоровозом без подзарядки расстояние.

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